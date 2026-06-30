\u0628\u0647 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc\u060c\u00a0 \u062c\u0648\u0627\u0646\u0628\u062e\u062a \u0627\u0632 \u06a9\u0645 \u0634\u062f\u0646 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0642 \u0648 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0628\u0647\u06cc\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u062d\u062f \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0642\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0645\u062d\u0627\u0644 \u0648 \u0628\u062e\u062a\u06cc\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u0633\u0641\u06cc\u062f\u062f\u0634\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0648 \u062f\u063a\u062f\u063a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0648\u0627\u062d\u062f \u0635\u0646\u0639\u062a\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f.\n\n\n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f\n