به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بر اساس این گزارش، بیش از ۷۵ درصد از اعتبارات مذکور از محل منابع ملی تأمین و جذب شده که نشان‌دهنده توجه دولت به توسعه زیرساخت‌های روستایی و کاهش محرومیت در مناطق کمتر برخوردار است.

وی با تأکید بر عزم دولت برای تقویت زیرساخت‌های روستایی و توانمندسازی دهیاری‌ها اظهار داشت: در راستای تحقق عدالت توسعه‌ای و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در مناطق روستایی، تمام ظرفیت‌های استان برای جذب و بهره‌برداری هدفمند از این اعتبارات بسیج شده است.

وی افزود: توسعه روستاها، توسعه خراسان شمالی است و هر اعتباری که امروز در اختیار دهیاری‌ها قرار می‌گیرد، سرمایه‌ای ارزشمند برای افزایش رفاه مردم، رونق تولید، تقویت اقتصاد محلی و شتاب‌بخشی به روند عمران و آبادانی در جای‌جای استان خواهد بود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: این اعتبارات با اولویت اجرای پروژه‌های زیرساختی و خدماتی از جمله بهسازی و آسفالت معابر روستایی، اصلاح و توسعه شبکه‌های دفع آب‌های سطحی، تجهیز دهیاری‌ها، توسعه فضا‌های عمومی، ارتقای زیرساخت‌های گردشگری روستایی و اجرای طرح‌های درآمدزا هزینه خواهد شد.

وی افزود: توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌هایی از جمله میزان محرومیت، جمعیت، وسعت حوزه خدمات، نیاز‌های عمرانی و اولویت‌های توسعه‌ای روستا‌ها انجام می‌شود تا منابع به صورت عادلانه و هدفمند در اختیار دهیاری‌ها قرار گیرد و زمینه توسعه متوازن در سراسر استان فراهم شود.

نوری با اشاره به اهمیت نظارت بر اجرای پروژه‌ها خاطرنشان کرد: استانداری با همکاری فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی، روند تخصیص و هزینه‌کرد اعتبارات را به صورت مستمر رصد خواهد کرد تا پروژه‌ها با کیفیت مطلوب، در زمان مقرر و بر اساس نیاز‌های واقعی روستا‌ها به بهره‌برداری برسند.

وی تأکید کرد: با تداوم این رویکرد حمایتی و استفاده بهینه از ظرفیت اعتبارات ملی، روند توسعه و آبادانی روستا‌های خراسان شمالی شتاب بیشتری خواهد گرفت و زمینه ارتقای کیفیت زندگی، افزایش اشتغال، رونق اقتصاد محلی و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی بیش از پیش فراهم خواهد شد.