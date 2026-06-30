به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول روابط عمومی خیمه گاه گفت: این خیمه گاه به مدت ۷ شب به همت جوانان هیئت‌های رهروان شهدا و فاطمیون شهرضا برپا و ۱۳ غرفه فرهنگی تبیینی شامل نقاشی، خوشنویسی، قالی بافی برای عتبات عالیات و آموزش سلاح دایر شد.

محمدجعفر طالب پور افزود: استفاده از نشانه‌های مرتبط با شهدا، وسایل باقیمانده و یادگار‌های آنان و مشارکت خانواده‌های ۲۰ نفر از شهدای جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم به همراه حضور پرشور جوانان حسینی از نکات قابل توجه در برگزاری این برنامه بود.

وی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی نسل جوان، نوجوان و کودکان با فرهنگ شهادت و بزرگداشت مقام شهدا در قالب آیین‌های مذهبی ماه محرم و ایام شهادت امام حسین (ع) را از اهداف این برنامه برشمرد.