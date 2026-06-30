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شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اصفهان، هوای کلانشهر اصفهان براساس دادههای ۱۵ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت هفت صبح سهشنبه ۹ تیرماه با میانگین ۱۰۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
براساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابانهای ۲۵ آبان با میانگین ۸۹، پارک زمزم ۷۶، رهنان ۹۹، زینبیه ۹۱، فیض و ولدان ۹۰، کاوه ۹۸، میرزا طاهر ۹۴ و هزار جریب ۸۵ AQI در وضعیت قابل قبول و در بزرگراه خرازی با میانگین ۱۵۳ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.
شاخص هوا همچنین در ایستگاههای دانشگاه صنعتی با عدد ۱۰۶، رودکی ۱۴۲، سپاهانشهر ۱۰۱ و کردآباد ۱۰۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد.
امروز هوای خمینیشهر، شاهینشهر و قهجاورستان در شرق اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس و در زرینشهر پاک است.