مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو با گرامیداشت هفته ملی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا، حمایت از تولید داخلی، تقویت نظام‌های نظارتی، شفافیت زنجیره تأمین و مشارکت مردم را مهم‌ترین راهکار‌های صیانت از سلامت جامعه و مقابله با قاچاق فرآورده‌های سلامت‌محور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید مهرزادی، مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، با اشاره به هفته ملی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی دارو، تجهیزات پزشکی، شیرخشک، فرآورده‌های غذایی، فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی، از مهم‌ترین عوامل کاهش قاچاق و تضمین دسترسی مردم به کالا‌های اصیل، ایمن و باکیفیت است. هرچه ظرفیت تولید داخلی بر پایه استاندارد‌های علمی و نظام‌های کنترل کیفیت تقویت شود، فرصت عرضه کالا‌های قاچاق و تقلبی نیز کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط قرمز سازمان غذا و دارو است، گفت: قاچاق کالا‌های سلامت‌محور صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم علیه سلامت عمومی محسوب می‌شود. از این رو، نظارت بر تولید، واردات، توزیع، انبارش و عرضه فرآورده‌های سلامت به صورت مستمر و با حساسیت بالا انجام می‌شود.

مهرزادی با بیان اینکه شفافیت بازار، تضمین‌کننده اصالت فرآورده‌های سلامت است، افزود: توسعه سامانه‌های رهگیری و رصد زنجیره تأمین، امکان شناسایی کالا‌های غیرمجاز و تقلبی را افزایش داده و اعتماد مردم به بازار رسمی را تقویت می‌کند.

وی همچنین نسبت به خرید دارو، تجهیزات پزشکی، مکمل‌ها، شیرخشک و سایر فرآورده‌های سلامت از بستر‌های غیرمجاز فضای مجازی هشدار داد و تصریح کرد: خرید این محصولات باید تنها از مراکز و درگاه‌های دارای مجوز انجام شود تا از اصالت، کیفیت و ایمنی آنها اطمینان حاصل شود.

مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی مبارزه با قاچاق دانست و گفت: افزایش آگاهی عمومی، گزارش تخلفات و خودداری از خرید کالا‌های فاقد اصالت، علاوه بر حفظ سلامت جامعه، از تولید ملی و اقتصاد کشور نیز حمایت می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت لجستیک قانونمند در زنجیره تأمین فرآورده‌های سلامت اظهار کرد: حمل‌ونقل، نگهداری و توزیع کالا‌های سلامت‌محور باید مطابق ضوابط فنی و قانونی انجام شود، زیرا هرگونه خلل در این زنجیره می‌تواند زمینه ورود کالا‌های قاچاق و غیراستاندارد را فراهم کند.

مهرزادی با تشریح بخشی از اقدامات نظارتی سازمان غذا و دارو مبتنی بر آخرین آمار احصا شده گفت: تاکنون بیش از ۴۱ هزار مأموریت بازرسی، ارزیابی و ممیزی از واحد‌های تولیدی، مراکز نگهداری مواد غذایی و آشامیدنی، انبارها، سطح عرضه و مبادی انجام شده است.

وی افزود: در جریان این اقدامات، بیش از ۱۷۲ هزار قلم کالای غیرمجاز و تقلبی شناسایی، بیش از ۴۶ هزار بازرسی تخصصی در حوزه قاچاق انجام و بیش از ۱۹ میلیون کیلوگرم فرآورده غیرمجاز توقیف شده است. همچنین نزدیک به ۵ هزار شکایت مردمی رسیدگی، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ پروانه ساخت ابطال، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پروانه ساخت تعلیق و بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

مهرزادی در پایان تأکید کرد: امنیت اقتصادی و سلامت عمومی دو مؤلفه جدایی‌ناپذیر هستند و مبارزه با قاچاق کالا‌های سلامت‌محور، علاوه بر صیانت از جان مردم، زمینه‌ساز حمایت از تولید ملی، ارتقای اقتدار نظام سلامت و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور خواهد بود.