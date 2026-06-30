معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در پوشش مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: ثبت دقیق و تولید محتوای ماندگار از این رویداد تاریخی، مسئولیتی مهم بر عهده اصحاب رسانه است و باید با اطلاع‌رسانی دقیق و روایت صحیح، ابعاد این مراسم برای افکار عمومی تبیین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرتضی حیدری، معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم در نشست کارگروه رسانه و فضای مجازی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید که با حضور خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای استان برگزار شد، با تسلیت ایام عزای حسینی و شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: امروز رسانه‌ها در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار دارند و رسالت آنان انتقال حقیقت و انعکاس صحیح رویدادهاست. وی افزود: آنچه جایگاه جبهه حق را در برابر جریان‌های سلطه‌گر تثبیت می‌کند، تکیه بر صداقت، عدالت‌خواهی و حقیقت‌محوری در اطلاع‌رسانی است.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با قدردانی از تلاش خبرنگاران در پوشش حوادث و بحران‌های اخیر، حضور متعهدانه و انقلابی اصحاب رسانه را در مدیریت افکار عمومی و مقابله با عملیات رسانه‌ای دشمن مؤثر دانست و گفت: رسانه‌ها در روزهای حساس، نقش تعیین‌کننده‌ای در آگاهی‌بخشی و تقویت انسجام اجتماعی ایفا کرده‌اند.

حیدری با اشاره به برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در ۱۶ تیرماه در شهر قم، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای برنامه‌ریزی این مراسم خبر داد و افزود: کمیته رسانه و فضای مجازی با هدف اطلاع‌رسانی هماهنگ، پوشش گسترده و تولید محتوای اثرگذار فعالیت خواهد کرد تا لحظه‌به‌لحظه این رویداد تاریخی به‌صورت دقیق ثبت و مستندسازی شود.

وی بر ضرورت هم‌افزایی رسانه‌های استان تأکید کرد و گفت: با همکاری و هماهنگی همه فعالان رسانه‌ای، می‌توان زمینه برگزاری باشکوه مراسم و انعکاس گسترده آن در سطح ملی و بین‌المللی را فراهم کرد و این واقعه را به عنوان سندی ماندگار برای نسل‌های آینده به ثبت رساند.