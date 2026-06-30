مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد: نصب غیرمجاز پمپ بدون مخزن ذخیره، علاوه بر کاهش فشار آب مشترکان، می‌تواند سلامت آب شرب و پایداری شبکه توزیع را با مخاطره جدی مواجه کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، جلال علمدار با تأکید بر ضرورت رعایت اصول فنی در استفاده از تأسیسات آبرسانی گفت: شبکه توزیع آب شرب یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است که با صرف هزینه‌های قابل توجه ایجاد و نگهداری می‌شود و حفاظت از آن نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه مشترکان است.

وی افزود: متأسفانه استفاده مستقیم از پمپ بر روی شبکه آبرسانی در برخی ساختمان‌ها موجب افت فشار آب در محدوده‌های اطراف، تضییع حقوق سایر مشترکان و توزیع ناعادلانه آب می‌شود؛ در حالی که این اقدام از نظر فنی و قانونی ممنوع است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به پیامد‌های بهداشتی این اقدام تصریح کرد: ایجاد مکش مستقیم از شبکه در شرایط افت فشار، احتمال بروز خلأ در شبکه را افزایش می‌دهد و در مواردی می‌تواند زمینه ورود آلودگی به شبکه آب شرب را فراهم کند که این موضوع سلامت عمومی را تهدید می‌کند.

علمدار ادامه داد: استفاده غیراصولی از پمپ، علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه توزیع، کنتور‌ها و تجهیزات آبرسانی، موجب تشدید افت فشار و افزایش نارضایتی مشترکان، به‌ویژه در زمان اوج مصرف، می‌شود.

وی، راهکار اصولی برای رفع مشکل فشار آب در ساختمان‌ها را نصب مخزن ذخیره استاندارد پیش از پمپ عنوان کرد و گفت: در این روش، آب با فشار طبیعی شبکه وارد مخزن شده و سپس پمپ تنها آب ذخیره‌شده را به داخل ساختمان هدایت می‌کند؛ روشی که ضمن تأمین فشار مناسب، هیچ‌گونه اختلالی در شبکه توزیع ایجاد نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به ممنوعیت قانونی پمپاژ مستقیم از شبکه خاطرنشان کرد: مطابق ضوابط و مقررات، استفاده غیرمجاز از پمپ روی شبکه آب شهری تخلف محسوب می‌شود و در صورت شناسایی، علاوه بر اعمال جریمه، اقدامات قانونی از جمله قطع انشعاب و برخورد با متخلفان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

علمدار در پایان با تأکید بر اینکه آب سرمایه‌ای مشترک و متعلق به همه شهروندان است، از مشترکان خواست با رعایت اصول فنی، نصب مخزن ذخیره و مدیریت صحیح مصرف، شرکت آب و فاضلاب را در حفظ پایداری شبکه، توزیع عادلانه آب و صیانت از این نعمت ارزشمند برای نسل‌های آینده همراهی کنند.