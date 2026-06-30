رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت : عملیات برداشت گندم از مزارع استان از نخستین روز خردادماه آغاز شده و هم‌اکنون ۶۸ مرکز خرید دولتی و خصوصی، خرید تضمینی محصول کشاورزان را انجام می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه،سعید کریمی افزود: تا به امروز نزدیک به ۱۲۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در مراکز خرید استان تحویل گرفته شده و تاکنون ۵۳۱ میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به نرخ خرید تضمینی گندم گفت: قیمت مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و در صورتی که محصول از کیفیت و درجه پاکی بالاتری برخوردار باشد، مبلغ بیشتری نیز به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

کریمی گفت: از گندمکاران استان درخواست می شود گندم تولیدی خود را به مراکز مجاز تحویل داده و رسید دریافت کنند، زیرا ارائه این رسید برای دریافت نهاده‌های کشاورزی، تسهیلات و سایر خدمات حمایتی جهاد کشاورزی در سال زراعی آینده الزامی خواهد بود.

وی از کشاورزان خواست همکاری لازم را با مراکز خرید داشته باشند و افزود: انتظار داریم گندم‌کاران با تحویل محصول خود به مراکز رسمی، زمینه اجرای مطلوب سیاست خرید تضمینی را فراهم کنند.

کریمی با اشاره به سطح زیر کشت گندم در استان گفت: امسال حدود ۴۴۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم قرار دارد که از این میزان، ۱۰۲ هزار هکتار گندم آبی و ۳۳۸ هزار هکتار گندم دیم است.