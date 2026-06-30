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با ورود یک سامانه جوی همراه با وزش باد شدید، اداره کل هواشناسی استان اصفهان، برای ۱۸ شهرستان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان از اواخر وقت فردا تا پنجشنبه، نفوذ توده گرد و خاک به همراه افزایش سرعت وزش باد، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا را در مناطق مختلف استان به دنبال دارد.
براساس این گزارش، این سامانه جوی با منشأ افزایش گرد و خاک، موجب فعال شدن کانونهای گرد و خاک با منشأ داخلی نیز میشود و در نتیجه شاخص کیفیت هوا در مناطق تحت تأثیر افزایش مییابد.
طبق اعلام هواشناسی، مناطق شمال، شرق و مرکز استان اصفهان از جمله آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار، لنجان، زواره، فلاورجان، کاشان، کبوترآباد، کوهپایه، مهاباد، نایین، نجفآباد، نطنز، ورزنه و شهر اصفهان در محدوده اثر این سامانه قرار دارند.
در این هشدار آمده است که کاهش دید و اختلال در رفت و آمد جادهای بهویژه در مسیرهای کویری و برونشهری، احتمال آسیب به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخههای درختان کهنسال و خسارت به محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات این پدیده است.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان همچنین به شهروندان توصیه کرد: گروههای حساس، از ماسک استفاده کنند، مراکز بهداشتی و درمانی در آمادهباش باشند، تدابیر ایمنی در فعالیتهای عمرانی رعایت شود، سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی مستحکمسازی شوند و از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره خودداری شود.
در بخش دیگری از این هشدار تأکید شده است: رانندگان بهویژه در رفت و آمد خودروهای سبک و خودروهایی با سطح جانبی زیاد، با احتیاط بیشتری در محورهای استان رفت و آمد کنند.