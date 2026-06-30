به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، با آغاز ثبت‌نام زائران علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۹ صبح امروز با مراجعه به نشانی samah.haj.ir برای خود و همراهانشان نام‌نویسی کنند.

زائران پس از ورود اطلاعات هویتی، باید جزئیات سفر از جمله زمان خروج، مرز انتخابی و تاریخ بازگشت را نیز ثبت کنند.

در پایان ثبت‌نام، کارت شناسایی اربعین و کد QR ویژه وسایل زائران صادر می‌شود و زائران این کد را چاپ و روی وسایل ضروری خود نصب کنند.

معاون عتبات سازمان حج و زیارت گفت: برای ثبت‌نام در سامانه سماح ارائه هیچ مدرک خاصی لازم نیست، متقاضیان پس از ورود به سامانه سماح و ثبت شماره تلفن همراه، کد تأیید پیامکی را دریافت می‌کنند و سپس اطلاعات اولیه آنان به صورت خودکار نمایش داده می‌شود.

زائران در مراحل بعد باید اطلاعات تکمیلی شامل مرز خروج و ورود، تاریخ اعزام و بازگشت و همچنین مشخصات همراهان خود را ثبت کنند.

هر زائر مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت پوشش‌های بیمه‌ای و خدمات درمانی پرداخت می‌کند که این مبلغ به صورت برخط از طریق سامانه دریافت می‌شود.