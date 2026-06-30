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دو مرکز دانش بنیان و خلاق زیر مجموعه پارک علم و فناوری استان سمنان با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور در شاهرود افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ یکی از این طرح ها مرکز امنیت سایبری و هوش مصنوعی بود که با سرمایهگذاری بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
مرکز امنیت سایبری و هوش مصنوعی با اشتغالزایی برای ۶۵ نفر در زمینه امنیت حوزه فناوری فعالیت دارد و پارک علم و فناوری استان سمنان مستقر در شاهرود از فعالیت این شرکت دانشبنیان حمایت میکند.
خانه خلاق و نوآوری توران هم با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان و جمعی از مسئولان شهرستان شاهرود افتتاح شد.
خانه خلاق و نوآوری توران یکی از مراکز نوآورانه و پویا در عرصه صنایع خلاق و زیستبوم کارآفرینی است که با هدف ایجاد فضایی برای رشد ایدهها، تولید محتوا، هنر، مد و لباس، گردشگری، صنایع دستی و سایر حوزههای خلاق آغاز به کار کرده است.
خانه خلاق توران از نخستین خانههای خلاق استان سمنان است که در زمینه خلاقیت، نوآوری و حمایت از هنرمندان، صنایع دستی و ایدههای ناب بومی فعالیت دارد.
حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور امروز در سفری یک روزه به استان سمنان ابتدا وارد شاهرود شد و سپس در چند بازدید و نشست با نخبگان در سمنان حضور مییابد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور در مراسم افتتاح طرح های شاهرود با اشاره به ظرفیت پارک مدیا و فناوریهای دیجیتال استان سمنان، گفت: آمادگی برای حمایت از صادرات محصولات این پارک وجود دارد.
وی افزود: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهور حمایت از دانشبنیانها را با اهتمام پیگیری میکند و برای تسهیل و تسریع رسیدگی به مشکلات و مطالبههای آنها، کارگروه شورای راهبردی شرکتهای دانشبنیانها به ریاست رییس جمهور فعال است.