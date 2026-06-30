به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ وی بیان کرد: این کتاب به معرفی قنات‌های بزرگ و نویافته در سواحل خلیج فارس و در محدوده جغرافیایی استان‌های بوشهر و خوزستان می‌پردازد؛ محدوده‌ای که از بندر ماهشهر تا بندر بوشهر را دربرمی‌گیرد و وسعتی نزدیک به ۱۰ هزار کیلومتر مربع دارد.

آزادی جو گفت: قنات‌های شناسایی‌شده در این پژوهش، عمدتاً دچار فرسایش و مدفون‌شدگی شده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در حفر آنها از تکنیک‌هایی منحصر‌به‌فرد استفاده شده که تاکنون در علم قنات‌شناسی به آنها اشاره نشده است.

وی بیان کرد: از این منظر، قنات‌های مورد مطالعه در تاریخ سازه‌های آبی ایران و حتی جهان، نمونه‌هایی بی‌نظیر به شمار می‌روند.

آزادی‌جو ادامه داد: در جریان این پژوهش، انواع گونه‌های آرایش حفر میله چاه قنات شناسایی شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «سیستم حفر چهار میله چاه (تربیع)» اشاره کرد. همچنین بر پایه شواهد به‌دست‌آمده، در این کتاب تقسیم‌بندی‌های جدیدی برای ساختمان رشته‌قنات‌های ایران ارائه شده است.

وی با اشاره به اهداف این اثر گفت: این پژوهش در راستای مدیریت دانش و با هدف مستندسازی دانش بومی مهندسی آب در ایران، به‌ویژه در حوزه ساحل شمالی خلیج فارس، انجام شده است تا زمینه آگاهی و کاوش بیشتر پژوهشگران حوزه آب، باستان‌شناسی، تاریخ و دیگر علاقه‌مندان از این میراث کهن ایرانی فراهم شود.

آزادی‌جو گفت: یافته‌های این پژوهش، سندی مهم برای تبیین امکان و گستردگی سکونت، کشاورزی و فعالیت‌های دریانوردی تجاری و نظامی در طول تاریخ خلیج فارس به شمار می‌آید.