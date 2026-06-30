رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه مازندران از آمادگی کامل ادارات گذرنامه برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد و از متقاضیان خواست هرچه زودتر نسبت به دریافت یا تمدید گذرنامه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه استان مازندران از آمادگی ادارات گذرنامه برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: تمامی واحد‌های گذرنامه این روز‌ها فعال بوده و آماده پاسخگویی به متقاضیان هستند.

سرهنگ باقرزاده افزود: زائران می‌توانند برای ثبت درخواست صدور گذرنامه زیارتی از طریق اپلیکیشن «پلیس من» یا با مراجعه به ادارات گذرنامه و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) در سراسر استان اقدام کنند.

وی با اشاره به افزایش تقاضا برای سفر به عتبات عالیات در ایام اربعین، از متقاضیان خواست برای جلوگیری از ازدحام و تسریع در روند ارائه خدمات، در نخستین فرصت نسبت به بررسی اعتبار گذرنامه و انجام مراحل صدور یا تمدید آن اقدام کنند.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه مازندران تأکید کرد: امکان ثبت و پیگیری درخواست‌ها به‌صورت غیرحضوری از طریق اپلیکیشن «پلیس من» فراهم است و زائران برای سفر به کشور عراق باید گذرنامه‌ای با حداقل شش ماه اعتبار از زمان سفر همراه داشته باشند.