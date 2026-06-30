در پی دستور ویژه مقام عالی استان، جلسه بررسی و رفع موانع راه‌اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش که به دغدغه اصلی مردم سلماس و منطقه تبدیل شده، با حضور مشاور عالی امور مرزی استاندار آذربایجان‌غربی، سرکنسول جمهوری ترکیه در ارومیه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسب دستور ویژه آقای استاندار جلسه رفع موانع راه اندازی پایانه مرزی کوزه‌رش باحضور مشاورعالی امور مرزی دراستان و سرکنسول ترکیه که به دغدغه‌ای اصلی مردم سلماس و منطقه تبدیل شده برگزار گردید.

سرکنسول ترکیه در ارومیه با ابراز خرسندی از پیشرفت‌ها، گفت که با هماهنگی مسئولان ایرانی و برای محقق شدن چشم انداز حجم ۳۰ میلیارد دلاری مبادلات، عملیات تکمیل جاده‌های دسترسی، تاسیسات و زیرساخت‌ها شروع شده است.

با پیگیری‌های مستمر آقای دکتر رحمانی و همراهی طرف ترکی،عملیات اجرایی برای راه‌اندازی چهارمین پایانه مرزی استان با اخذ اعتبارات ملی وارد فاز عملیاتی شده و در حال تکمیل است و مقرر گردید جلسات فنی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کار تشکیل گردد.