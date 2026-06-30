به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم‌های گل‌گهر سیرجان و چادرملوی اردکان در بازی پایانی تورنمنت انتخابی آسیا، در ورزشگاه پاس تهران به مصاف هم رفتند و تلاش دو تیم در پایان ۱۲۰ دقیقه هم راه به جایی نبرد تا تکلیف انتخاب سهمیه سوم ایران در آسیا با ضربات پنالتی مشخص شود. در ضربات پنالتی هم این چادرملو بود که توانست با نتیجه ۷ بر ۶ بر شاگردان مهدی تارتار غلبه کنند و در دومین سال حضور در لیگ برتر فوتبال، به‌عنوان نماینده ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا ۲ معرفی شوند.

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