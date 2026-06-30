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مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی از کاهش ۱۴.۶ درصدی پروندههای سقط درمانی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل پزشکی قانونی استان در خصوص پروندههای سقط درمانی در استان گفت: پارسال ۱۲۳ پرونده سقط درمانی در استان تشکیل شده است.
عزیزی با اشاره به اینکه پروندههای سقط سال قبلتر از آن ۱۴۴ مورد بوده است، افزود: در این زمینه شاهد کاهش ۱۴.۶ درصدی پروندههای سقط درمانی بودهایم.
وی گفت: پارسال از پروندههای تشکیل شده در این زمینه، ۹۶ مورد منجر به صدور مجوز سقط شده و ۲۸ مورد نیز شرایط قانونی سقط را نداشتهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی افزود: سقط درمانی به منظور جلوگیری از تولد نوزاد معلول یا مشکل دار صورت میگیرد و نباید سن بارداری برای این موضوع، بیش از ۱۸ هفته باشد.