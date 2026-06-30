مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از آماده‌سازی ۱۳ پارکینگ در حاشیه آزادراه تهران کرج قزوین و اجرای گسترده اقدامات ایمن‌سازی این محور خبر داد و گفت: ۱۳ اکیپ راهداری به همراه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در ایام برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب در سطح آزادراه مستقر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، داریوش باقرجوان با بیان اینکه پارکینگ‌ها ضمن ساماندهی توقف خودروها، از بروز گره‌های ترافیکی در این محور جلوگیری می‌کنند گفت: مجموعه‌ای از اقدامات ایمن‌سازی و بهسازی مسیر شامل خط‌کشی آزادراه، شانه‌سازی، نصب نیوجرسی، نصب تابلو‌های ایمنی و هشداردهنده، تعمیر و بازسازی سیستم روشنایی، لکه‌گیری و اجرای آسفالت در نقاط مورد نیاز و همچنین پاکسازی مسیر آزادراه به‌صورت مستمر در حال انجام است تا شرایط ایمن و مناسبی برای تردد زائران و سایر کاربران جاده‌ای فراهم شود.

‌باقرجوان با اشاره به آمادگی نیرو‌های راهداری تصریح کرد: ۱۳ اکیپ راهداری به همراه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در این ایام به‌صورت شبانه‌روزی در سطح آزادراه تهران کرج–قزوین مستقر خواهند بود و ضمن پایش مستمر مسیر، در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشکل، خدمات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه خواهند کرد.

‌مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز خاطرنشان کرد: هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های حمل‌ونقل برون‌شهری استان نیز در حال انجام است تا با تأمین ناوگان مورد نیاز، اعزام زائران با نظم، برنامه‌ریزی مناسب و حد