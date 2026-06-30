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بر اساس دادههای منتشر شده، در حالی که چالدران با دمای ۹ درجه سردترین منطقه و بوکان با ۳۱ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شده است، پیشبینی میشود از اواخر هفته جاری روند افزایشی دما در سراسر استان آذربایجان غربی آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی استان آذربایجان غربی در آخرین گزارش خود، وضعیت جوی استان را در روزهای پیش رو بررسی و از تغییر شرایط آب و هوایی در اواخر هفته جاری خبر داد.
بر اساس تحلیل نقشههای پیشبینی، سطح استان تا پایان هفته جاری تحت پوشش شرایط جوی نسبتاً آرام و پایدار قرار خواهد داشت؛ هرچند انتظار میرود در برخی ساعات، وزش باد در مناطق مختلف استان مشاهده شود.
هواشناسی استان اعلام کرد که از بعدازظهر روز جمعه، با عبور امواجی کمدامنه از منطقه، شرایط جوی برای افزایش ابر و وقوع رگبار همراه با رعدوبرق در برخی نقاط نیمه شمالی استان فراهم خواهد شد. این ناپایداریها بهصورت تناوبی تا اوایل هفته آینده در مناطق شمالی ادامه خواهد داشت.
در بخش بررسی دما، گزارشها حاکی از آن است که چالدران با دمای ۹ درجه، خنکترین و منطقه بوکان با دمای ۳۱ درجه، گرمترین نقطه استان گزارش شدهاند. همچنین پیشبینی میشود بر اساس الگوهای دمایی، روند افزایشی دما از اواخر هفته جاری در سراسر استان آغاز شود.