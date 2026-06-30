جلسه ستاد اعزام به مراسم تشییع امام شهید انقلاب در استان با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی در این جلسه با اشاره به اهمیت این مراسم در شرایط حساس کنونی، گفت: این رویداد بزرگ، جلوه‌ای از همبستگی ملی و تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل (ره) و امام شهید است و حضور باشکوه مردم، توطئه‌های دشمن را خنثی خواهد کرد.

رسول مقابلی با اشاره به ضرورت فراهم‌سازی زمینه حضور گسترده مردم در این مراسم افزود: ستاد‌های شهرستانی با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق، بستر لازم برای حضور اقشار مختلف مردم، علاقه‌مندان و دلدادگان به آرمان‌های انقلاب را فراهم کنند تا شاهد حضور پرشور و گسترده مردم استان در مراسم تشییع باشیم.

به دستور استاندار آذربایجان‌غربی، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف شده‌اند با هماهنگی کامل، زمینه حضور گسترده و منظم اقشار مختلف مردم را در این مراسم فراهم کنند.