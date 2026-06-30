صعود تیم مقاومت شهرداری تبریز به لیگ دسته سه فوتبال کشور
تیم فوتبال مقاومت شهرداری تبریز با پایان لیگ چهار با کسب عنوان نایب قهرمانی به لیگ دسته سه فوتبال کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، مقاومت شهرداری تبریز با تکیه بر جوانان بومی موفق شد با هدایت یونس محمدزاده با کمترین گل خورده و بیشترین گلزده و با ۴۹ امتیاز راهی لیگ دسته سه فوتبال کشور شود و افتخار دیگری برای این باشگاه رقم زد.
مقاومت شهرداری در پایان رقابتها با وجود رقابت تنگاتنگ با تیمهای مطرحی چون شهرداری ماسال و هور ارومیه توانست با عنوان نایب قهرمانی سهمیه صعود به لیگ دسته سه فوتبال کشور را کسب نماید.