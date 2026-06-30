به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، عملیات تلقیح مصنوعی روی ۱۳ هزار و ۸۰۳ رأس دام سنگین شامل دام‌های اصیل، دورگ و بومی در استان انجام شد.

حسین نگهدار با بیان اینکه این اقدام در راستای اجرای برنامه‌های اصلاح نژاد و ارتقای ظرفیت ژنتیکی دام‌های استان انجام شده است، افزود: تلقیح مصنوعی یکی از مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌ها برای انتقال صفات برتر ژنتیکی، افزایش بهره‌وری دامداری‌ها و بهبود تولید شیر و گوشت قرمز به شمار می‌رود.

وی حذف هزینه‌های نگهداری دام نر، کاهش خطرات جفت‌گیری طبیعی، جلوگیری از افزایش ضریب همخونی و افزایش بازدهی تولیدمثل را از مهم‌ترین مزایای این روش برشمرد و گفت: توسعه تلقیح مصنوعی، علاوه بر افزایش درآمد دامداران، به پایداری تولید و ارتقای کیفیت محصولات دامی کمک می‌کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تأکید کرد: استفاده از دام‌های نر با ارزش ژنتیکی بالا، امکان اصلاح نژاد گله‌ها را در مدت‌زمان کوتاه فراهم می‌کند و نقش مهمی در افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دامی دارد.

نگهدار در پایان اظهار امیدواری کرد با تداوم اجرای این طرح و حمایت از دامداران، بهره‌وری دامداری‌های استان افزایش یافته و گام‌های مؤثری در مسیر خودکفایی و امنیت غذایی برداشته شود.