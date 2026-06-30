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برنامه «مستند فرهنگ»، روز سهشنبه نهم تیرماه، با واکاوی زندگی، ابعاد شخصیتی و کارنامه نظامی سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه که در ساعت ۱۵:۳۰ روی آنتن میرود، با نگاهی به کارنامه چهلساله خدمت سپهبد شهید موسوی، نقش محوری وی را در نوسازی ساختار دفاعی ارتش، ارتقای فناوریهای پهپادی و موشکی و مدیریت راهبردی نیروهای مسلح در جایگاه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح بررسی میکند.
این مستند رادیویی، ضمن مرور حضور ۹۶ ماهه این فرمانده ارشد در جبهههای دفاع مقدس، به تبیینِ منش مدیریتی، سادهزیستی و دکترین نظامی وی در مواجهه با تهدیدات نوین میپردازد.
سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی پس از عمری مجاهدت، نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله هماهنگ دشمن امریکایی صهیونی به منطقه پاستور، حین انجام وظیفه در جلسه شورای دفاع به همراه جمعی از فرماندهان عالیرتبه به شهادت رسید. «مستند فرهنگ» با هدف بازخوانی الگوی مدیریت جهادی این شهید والامقام و سیره ایشان تولید شده است.
این قسمت از «مستند فرهنگ» به تهیهکنندگی یلدا احتشامی و گویندگی حامد موسوی سهشنبه ۹ تیرماه، ساعت ۱۵:۳۰ از گروه تولید و تامین شبکه رادیویی فرهنگ پخش میشود.