مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی در دیدار با کارکنان اداره گاز سلماس، بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی در محل مورد نظر و ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمشید درستکار در جریان سفر به سلماس با حضور در اداره گاز این شهرستان، با کارکنان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار که با حضور خلیل اکبری رئیس بهره‌برداری شهرستان‌ها، احمد دادستدی رئیس روابط عمومی و حسین جان‌زاده رئیس اداره گاز سلماس برگزار شد، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع باید در تمامی سطوح مورد توجه قرار گیرد و کنتورخوانان و نیرو‌های امدادی به عنوان ویترین شرکت گاز، با حضور به‌موقع در محل و برخوردی توأم با احترام، در حفظ شأن و اعتبار این شرکت در میان افکار عمومی نقش‌آفرینی کنند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت مصرف بهینه گاز افزود: در کنار فعالیت‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی روابط عمومی، انتظار می‌رود کنتورخوانان و نیرو‌های امدادی نیز هنگام مراجعه به منازل مشترکان، بر رعایت الگوی مصرف و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف گاز تأکید کنند.

درستکار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نیرو‌های تبدیل وضعیت شده بند «د» اشاره کرد و گفت: براساس قانون، نیرو‌های تبدیل وضعیت شده باید در همان واحد و محل خدمتی پیشین خود به‌کارگیری شوند و در شرایط فعلی امکان جابه‌جایی آنان به سایر واحد‌ها وجود ندارد.

در ادامه این دیدار، کارکنان اداره گاز سلماس نیز به بیان دیدگاه‌ها، مسائل و مطالبات خود پرداخته و به صورت مستقیم با مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت‌و‌گو کردند.