مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی:
تکریم ارباب رجوع، ضامن حفظ اعتبار شرکت گاز است
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی در دیدار با کارکنان اداره گاز سلماس، بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، حضور بهموقع نیروهای امدادی در محل مورد نظر و ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز تأکید کرد.
در این دیدار که با حضور خلیل اکبری رئیس بهرهبرداری شهرستانها، احمد دادستدی رئیس روابط عمومی و حسین جانزاده رئیس اداره گاز سلماس برگزار شد، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی اظهار کرد: تکریم ارباب رجوع باید در تمامی سطوح مورد توجه قرار گیرد و کنتورخوانان و نیروهای امدادی به عنوان ویترین شرکت گاز، با حضور بهموقع در محل و برخوردی توأم با احترام، در حفظ شأن و اعتبار این شرکت در میان افکار عمومی نقشآفرینی کنند.
وی همچنین با تأکید بر اهمیت مصرف بهینه گاز افزود: در کنار فعالیتهای فرهنگی و اطلاعرسانی روابط عمومی، انتظار میرود کنتورخوانان و نیروهای امدادی نیز هنگام مراجعه به منازل مشترکان، بر رعایت الگوی مصرف و ضرورت صرفهجویی در مصرف گاز تأکید کنند.
درستکار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نیروهای تبدیل وضعیت شده بند «د» اشاره کرد و گفت: براساس قانون، نیروهای تبدیل وضعیت شده باید در همان واحد و محل خدمتی پیشین خود بهکارگیری شوند و در شرایط فعلی امکان جابهجایی آنان به سایر واحدها وجود ندارد.
در ادامه این دیدار، کارکنان اداره گاز سلماس نیز به بیان دیدگاهها، مسائل و مطالبات خود پرداخته و به صورت مستقیم با مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفتوگو کردند.