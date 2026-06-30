استاندار البرز با صدور ابلاغیه‌ای خطاب به معاونان استاندار، فرمانداران، مدیران کل، مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداران، فرماندهان انتظامی و مدیران بانک‌های استان، بر ضرورت آمادگی کامل، هماهنگی فراگیر و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای برگزاری باشکوه «مراسم تاریخی وداع، تشییع قائد شهید امام امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة)» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مجتبی عبداللهی با اشاره به اهمیت و حساسیت این مراسم، اظهار کرد: با عنایت به فرارسیدن مراسم تاریخی وداع، تشییع قائد شهید امام امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) و با توجه به ضرورت صیانت از شأن و منزلت این رویداد بزرگ ملی و انقلابی، تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و مجموعه‌های وابسته موظفند با حداکثر توان، آمادگی کامل و حضور مؤثر، نسبت به برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای دقیق مأموریت‌های محوله اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه برگزاری این مراسم نیازمند هماهنگی میدانی و پشتیبانی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، انتظامی، امدادی و سایر بخش‌های مرتبط است، افزود: تمامی مدیران باید با بسیج امکانات، تأمین تجهیزات و نیروی انسانی، حضور مستمر در جلسات هماهنگی و اجرای دقیق مصوبات، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم را فراهم کنند.

استاندار البرز همچنین از لغو تمامی مرخصی‌های مدیران، مسئولان و نیرو‌های مؤثر در برگزاری مراسم از روز ۱۱ تا ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد و تصریح کرد: در این بازه زمانی، تمامی مدیران و مسئولان مرتبط موظف به حضور مستمر در محل مأموریت، آمادگی کامل و پاسخگویی برای انجام وظایف محوله هستند تا هماهنگی و خدمت‌رسانی مطلوب در تمامی بخش‌ها تضمین شود.

عبداللهی با تأکید بر اینکه هرگونه غفلت، تعلل یا ناهماهنگی در فرآیند خدمت‌رسانی پذیرفتنی نیست، خاطرنشان کرد: مسئولیت حسن اجرای این ابلاغیه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه خواهد بود و عملکرد دستگاه‌ها پس از پایان مراسم به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی بر ضرورت هم‌افزایی و انسجام تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های استان تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود با مشارکت و همکاری همه بخش‌ها، مراسم تاریخی وداع، تشییع و تدفین قائد شهید امام امت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة) در نهایت شکوه، نظم، امنیت و با شأن و منزلت این رویداد تاریخی برگزار شود.