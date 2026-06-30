به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود در راستای پیگیری قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، با اشاره به نقش شناسه‌ی یکتا در توقف کلاهبرداری‌ها و جهش تولید مسکن گفت: پیش‌فروش در صورت مدیریت صحیح و نظارت دقیق، می‌تواند یکی از کلیدی‌ترین ابزار‌ها برای رشد تولید مسکن و گشایش مسیر صاحب‌خانه شدن برای آحاد مردم باشد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح ضرورت این موضوع تصریح کرد: در حال حاضر، میزان تسهیلات پرداختی در حوزه مسکن، به‌ویژه در شهر‌های کوچک و روستاها، کمتر از ۱۰ درصد قیمت تمام‌شده مسکن است. در حالی که طبق استاندارد‌های جهانی، این رقم باید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد تا اثرگذاری داشته باشد، در وضعیت فعلی تنها با اتکا به تسهیلات بانکی نمی‌توان مردم را صاحب‌خانه کرد؛ از این رو، پیش‌فروش به‌عنوان راهکاری برای تأمین منابع مالی سازنده و خریدار عمل می‌کند که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند تا ۴۰ درصد در افزایش تولید مسکن اثرگذار باشد.

وی در ادامه به مخاطرات پیش‌فروش‌های سنتی و چالش‌های نبود سند رسمی در ابتدای مراحل ساخت اشاره کرد و افزود: این خلأ قانونی منجر به بروز مشکلاتی نظیر فروش یک واحد مسکونی به چندین نفر می‌شد که در نهایت منجر به ایجاد پرونده‌های قضایی سنگین و خسارات مالی گسترده برای مردم می‌شد. برای مقابله ریشه‌ای با این معضل، در قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول پیش‌بینی شده است که در زمان اخذ پروانه ساختمانی، یک «شناسه یکتا» برای هر واحد صادر شود. این کد که در واقع مانند یک سند منحصر‌به‌فرد و غیرتکراری عمل می‌کند، قابلیت واگذاری دارد، اما امکان تکرار را ندارد؛ به گونه‌ای که سازنده هنگام پیش‌فروش، کد مربوطه را به نام خریدار منتقل می‌کند و از آن لحظه به بعد، امکان واگذاری مجدد آن کد به شخص دیگر به‌طور کامل سلب می‌شود تا امنیت خریدار تضمین گردد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در تشریح روند اجرایی این طرح تصریح کرد: کمیسیون اصل نود طی دو سال گذشته، اجرای این سازوکار را در کلان‌شهر مشهد به‌صورت آزمایشی پیگیری کرده است. در این مسیر، با همکاری نزدیک شهرداری و نظام مهندسی، مجموعاً ۱۲۰ مورد از اطلاعات مورد نیاز برای ثبت و صدور این کد شناسایی به‌طور کامل عملیاتی و بررسی شد تا تمامی نقاط ضعف احتمالی شناسایی شوند. در نهایت، پس از بررسی دقیق مشکلات و رفع موانع اجرایی در طرح آزمایشی مشهد، مقرر شد این سازوکار با سرعت در تمامی کلان‌شهر‌های کشور اجرا شود. همچنین تأکید شد که میزان پیشرفت در ابقای «شناسه یکتا» و سرعت اجرای آن در هر استان، به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد استانداران و معاونین عمرانی آنها در نظر گرفته شده و در ارزیابی‌های مدیریتی لحاظ خواهد شد.