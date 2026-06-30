به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری قزلجه در نشستی با جمعی از نخبگان و فعالان سیاسی جوان با بررسی مسائل اقتصادی و سیاسی و تأثیر آن بر امنیت غذایی و بخش کشاورزی، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه میهن‌دوستی تأکید کرد.



وی با اشاره به همبستگی مردم در ماه‌های اخیر اظهار داشت: آنچه در شرایط بحرانی همه ایرانیان را فارغ از سلیقه‌های سیاسی، قومیتی و مذهبی در کنار یکدیگر قرار می‌دهد، ایران، پرچم و احساس تعلق به وطن است و این سرمایه ملی باید همواره حفظ و تقویت شود.



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تلاش دشمنان در جنگ ترکیبی افزود: گاهی عده معدودی با رسانه‌های معاند در مسیر منافع دشمن حرکت می‌کنند، اما راه مقابله با این اقدامات، تبیین دستاوردها، افشای توطئه‌ها و تقویت فرهنگ وطن‌دوستی و انسجام ملی است.



نوری قزلجه با تشریح برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی را سیاست محوری این وزارتخانه دانست و گفت: اگر تولیدکننده نسبت به آینده فعالیت خود اطمینان نداشته باشد، امنیت غذایی کشور نیز آسیب خواهد دید؛ از این رو در یک سال گذشته تلاش شده ضمن حمایت از تولید، از تصمیماتی که به زیان کشاورزان و دامداران منجر می‌شود جلوگیری شود.



وی اصلاح ساختارهای اداری، حذف امضاهای طلایی، توسعه شفافیت، افزایش رقابت در واردات و استقرار سامانه‌های هوشمند را از مهم‌ترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: برای نخستین بار نظام «عدالت‌محور» در انتصابات طراحی شده تا انتخاب مدیران بر پایه شایستگی، عدالت و معیارهای تخصصی انجام شود.



وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای الگوی کشت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ادامه داد: مدیریت تولید کشاورزی امروز بر پایه داده، پایش ماهواره‌ای و استفاده از هوش مصنوعی در حال توسعه است تا منابع آب و خاک با دقت بیشتری مدیریت شود.



نوری قزلجه تأکید کرد: امنیت غذایی بدون تکیه بر دانش و فناوری امکان‌پذیر نیست و کشور باید با افزایش بهره‌وری، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه تحقیقات، ضمن کاهش مصرف منابع، تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهد.



وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی و شرایط خاص ماه‌های اخیر خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها، تأمین کالاهای اساسی کشور بدون وقفه ادامه یافت که این موضوع نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، حمایت از تولید داخلی و همراهی مردم بوده است.



وزیر جهاد کشاورزی در پایان، وحدت و اتحاد مردم را بزرگ‌ترین سرمایه کشور دانست و گفت: تجربه روزهای اخیر نشان داد مردم ایران در دفاع از کشور، انسجام و تاب‌آوری مثال‌زدنی دارند و این سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه عبور از چالش‌ها و حرکت به سوی آینده‌ای بهتر است.