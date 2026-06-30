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رئیس سازمان بسیج دانشآموزی کشور، از راهاندازی و آغاز به کار نرمافزار هوشمند «زائر قائد» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار مسلمی گفت: این سامانه با هدف ساماندهی، انسجامبخشی و ارائه خدمات گسترده به زائران و عاشقان حاضر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید در تهران، توسط سازمان بسیج دانشآموزی طراحی و تدارک دیده شده است.
وی در تشریح اهداف این طرح بزرگ ملی، با اشاره به شعار محوری «هر خانه که میزبان زائر شود، چراغی در مسیر حضور روشن میکند» بر نقش پررنگ مشارکتهای مردمی در میزبانی از زائران تاکید کرد.
رئیس سازمان بسیج دانشآموزی افزود: با توجه به حضور میلیونی هموطنان از سراسر کشور در پایتخت به منظور وداع با امام شهید امت، اپلیکیشن زائر قائد به عنوان یک همراه هوشمند، بستر مناسبی را برای اتصال مستقیم خادمین، میزبانان و زائران فراهم کرده است تا این اجتماع عظیم با بهترین هماهنگی ممکن برگزار شود.
سردار مسلمی در پایان از تمامی شهروندان تهرانی و همچنین زائرانی که قصد عزیمت به تهران را دارند، دعوت کرد تا برای بهرهمندی از خدمات این سامانه و یا اعلام آمادگی برای میزبانی، به پایگاه اینترنتی www.zaqd.ir مراجعه کرده و نرمافزار مربوطه را دریافت و پروفایل خود را تکمیل نمایند.
یادآور می شود ؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده در طرحهای اطلاعرسانی این سامانه، نرمافزار زائر قائد خدمات جامع زیر را به کاربران ارائه میدهد:
اسکان مردمی: امکان ثبتنام شهروندان تهرانی برای میزبانی از زائران با شعار «خانه شما میتواند پناه یک زائر باشد». میزبانان میتوانند محل اسکان خود را ثبت و مدیریت کنند.
ارتباط مستقیم با زائران: ایجاد بستر ارتباطی برای هماهنگی بهتر میان میزبان و زائر.
حمل و نقل مردمی: ساماندهی ظرفیتهای مردمی برای جابهجایی مسافران.
نقشه هوشمند: مسیریابی و دسترسی آسان به موکبها، محلهای اسکان و مسیرهای برگزاری مراسم.
ثبتنام و شبکه خادمین: امکان ثبتنام علاقهمندان برای ارائه خدمات داوطلبانه و ساماندهی خدمترسانی خادمین.
خدمات امنیتی و پشتیبانی: ارائه خدمات مرتبط با امنیت زائران به همراه تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته برای پاسخگویی به مشکلات احتمالی.