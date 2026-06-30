پخش زنده
امروز: -
شهردار تهران با تأکید بر آمادگی کامل مدیریت شهری برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: مهمترین مأموریت شهرداری، تسهیل حضور مردم در این مراسم است، بنابراین تمامی ظرفیتهای شهر برای پشتیبانی از اسکان، پذیرایی و خدمترسانی به شهروندان حاضر در این مراسم به کار گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی در نشست هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب که با حضور معاونان، شهرداران مناطق، مدیران کل، رؤسای سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران برگزار شد، اظهار کرد: تهران آماده برگزاری مراسمی است که در تاریخ این شهر بیمانند خواهد بود و در کنار وظایف مدیریت شهری، مهمترین اقدام، تسهیل حضور مردم در این مراسم است.
وی با بیان اینکه توفیق خدمت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب نعمتی بزرگ است، افزود: همه باید با الگو گرفتن از سیره شهدا، خادمان حضور شهروندان در این مراسم باشیم؛ شهیدانی که حتی در گذشتن از جان خود نیز به دنبال مطرح شدن نامشان نبودند.
شهردار تهران با اشاره به گستردگی ابعاد این مراسم، تأکید کرد: پذیرایی از شهروندان حاضر در مراسم، بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و باید با رویکرد محلهمحوری، زمینه میزبانی از شهروندان در محلات مختلف فراهم شود. مدیریت شهری نیز وظیفه دارد زیرساختها و تسهیلات لازم را برای این مشارکت مردمی مهیا کند.
زاکانی همچنین بر ضرورت تغییر چهره شهر متناسب با این رویداد تأکید کرد و افزود: مسیرهای تردد، محلهای اسکان و نقاط پذیرایی باید بهصورت مناسب به شهروندان معرفی و اطلاعرسانی شود تا هیچ ابهامی در روند خدمترسانی وجود نداشته باشد.
شهردار تهران با بیان اینکه از فردا همه ظرفیتها باید آماده خدمترسانی باشند، اظهار کرد: در سه روز برگزاری مراسم وداع و تشییع، تهران به کربلای ایران تبدیل خواهد شد و مدیریت شهری با تمام توان در خدمت شهروندان خواهد بود.
وی در پایان تکیه بر حضور مردم و سادهسازی را دو اصل اساسی در برگزاری این مراسم دانست و از مسئولان مدیریت شهری و سایر دستگاهها خواست این دو رویکرد را در اجرای برنامهها مدنظر قرار دهند.
فضاهایی برای اسکان کودکان، افراد سالخورده و بیماران پیش بینی شده است
زاکانی همچنین در حاشیه نشست هماهنگی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: عبور و مرور شهروندان با خودروی شخصی تا یک و نیم کیلومتر از مرکز مصلی ممکن نیست.
وی با بیان اینکه در این مراسم با جمعیتی بی بدیل و عظیم مواجه هستیم، گفت: عزیزانی که از استانها می آیند حتی المقدور در قالب کاروانها اقدام کنند.
طبق برنامه ریزیهای انجام شده، ۱۶ تیرماه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در قم، ۱۷ تیرماه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در عراق و ۱۸ تیرماه تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس پیشبینی شده است.
احصای ظرفیتهای اسکان زائران در پنج پهنه پایتخت
در ادامه این نشست، لطفالله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران نیز از شناسایی و احصای تمامی ظرفیتهای موجود برای اسکان زائران خبر داد و گفت: ظرفیت اسکان در سطح شهر، شهرستانهای اطراف، بوستانها، ورزشگاهها، کارخانجات و سایر مراکز مورد بررسی قرار گرفته و هماهنگیهای لازم برای استفاده از این ظرفیتها انجام شده است.
وی افزود: امکانسنجی محلهای اسکان در پنج پهنه پایتخت انجام شده و بوستان جنگلی چیتگر، بوستان جنگلی سرخهحصار، بهشت زهرا (س)، بوستان جنگلی یاس فاطمی، پایانه شرق، ورزشگاه تختی و ورزشگاه آزادی از جمله مهمترین مراکز پیشبینیشده برای استقرار زائران هستند.
فروزنده همچنین اعلام کرد: واحدهای صنعتی استان البرز همجوار مناطق غربی تهران نیز آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن سولههایشان اعلام کردهاند که در صورت بهرهگیری از این ظرفیت، امکان اسکان زائران به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.