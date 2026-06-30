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فرماندار کالیفرنیا گفت: باید با دریافت مالیات های بیشتر از میلیاردرها، اقتصادی مناسب طبقه کارگر ساخته شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما گَوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا در شبکه ایکس گفت: باید با دریافت مالیات های بیشتر از میلیاردرها، اقتصادی مناسب طبقه کارگر ساخته شود که در آن میلیون ها آمریکایی از پرداخت هزینه های درمانی ناتوان نباشند.
وی افزود: اگر میتوانیم یکشبه یک تریلیونر خلق کنیم، اما میلیونها و میلیونها نفر از دسترسی به خدمات درمانی محروم باشند، یعنی یک جای این سیستم اساساً میلنگد. یا آنگاه که یک راننده کامیون، درصد بیشتری از درآمدش را نسبت به یک کارخانهدار مالیات میپردازد. من به تازگی درباره لزوم اِعمال مالیات ملی بر میلیاردرها و پایان دادن به مفرهای مالیاتی شرکتی صحبت کردم تا این اطمینان حاصل شود که طبقه کارگر از رونق در فناوری هوش مصنوعی بهره مند می شوند. خلاصه آنکه، اگر قرار است دموکراسیمان را نجات دهیم، باید دموکراسی را در اقتصادمان اِعمال کنیم.