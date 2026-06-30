فرماندار میبد: اجرای مصوبات شورای ترافیک، قبل از اینکه به حادثه منجر شوند، باید در اسرع وقت عملیاتی و لحاظ شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سید مهدی طباطبائی فرماندار میبد در پنجمین نشست شورای ترافیک میبد، گفت: گره‌های کوری که در ایام محرم باعث ترافیک و محدویت‌های عبور و مرور می‌شود باید در اولویت شورای ترافیک باشد.طباطبائی افزود: اجرای مصوبات شورای ترافیک، قبل از اینکه به حادثه منجر شود باید در اسرع وقت عملیاتی شود.

در این نشست در خصوص طرح حسینیه بزرگ فیروز آباد به سمت خیابان امام و آیت الله سعیدی، مقرر شد کمیته فنی شورای ترافیک به همراه نمایندگان جهاد و میراث فرهنگی از محل بازدید و نسبت به تهیه گزارش میدانی درراستای تصمیم گیری در شورا اقدام کنند.

رفع مشکل پارکینگ امامزاده خدیجه خاتون و پاساژ مجاور یکی دیگر از مباحثی بود که قرار شد؛ شهرداری با توافق و همکاری هیئت امنای امامزاده و راه و شهرسازی حداکثر ظرف مدت یکماه موضوع را بررسی و نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند.

آزاد سازی حریم نارین قلعه، ساماندهی خیابان حضرت مهدی، اصلاح دریچه‌های فاضلاب سطح شهر حداکثر ظرف یکماه آینده و جدول گذاری بریدگی تقاطع باغراه ظرف یک هفته از سوی شهرداری از مصوبات این نشست بود.