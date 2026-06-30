به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس این گزارش، آخرین آمار تجمیعی ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» حاکی از آن است که با ثبت نام ۷۲ هزار و ۴۰۲ سهام‌دار جدید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» و احراز هویت ۵۶ هزار و ۷۱۸ سهام‌دار دیگر در سومین ماه سال جاری، در مجموع تعداد ثبت‌نام سرمایه‌گذاران بازار سهام در این سامانه به ۴۸ میلیون و ۳۱۹ هزار و ۴۳۱ هزار نفر و تعداد احراز هویت‌ها نیز به ۴۰ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۵۳۲ نفر رسید.

جزییات ثبت نام و احراز هویت بهار

آمار‌های سپرده‌گذاری نشان می‌دهد در فروردین ۲۸ هزار و ۷۲ نفر، اردیبهشت ۶۰ هزار و ۱۸۹ نفر و خرداد ۷۲ هزار و ۴۰۲ نفر در سامانه «سجام» ثبت‌نام کردند.

افزون بر این در فروردین ۲۹ هزار و ۳۳۸ نفر، اردیبهشت ۶۵ هزار و ۴۵۴ نفر و خرداد ۵۶ هزار و ۷۱۸ نفر در این سامانه احراز هویت خود را انجام داده‌اند.

۱۰ استان پیش‌تاز ثبت نام در بهار ۱۴۰۵

این گزارش حاکی است تعداد نفرات ثبت‌نام شده در سامانه «سجام» در ۳ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵ به تفکیک هر استان حاکی از آن است که ۱۰ استان «تهران با ۵۱ هزار و ۲۳۶، اصفهان با ۱۱ هزار و ۱۴۵، خراسان رضوی با ۹ هزار و ۹۶۱، البرز با ۷ هزار و ۷۶۵، خوزستان با ۷ هزار و ۵۴۱، آذربایجان شرقی با ۷ هزار و ۲۱۶، فارس با ۶ هزار و ۹۰۰، مازندران با ۶ هزار و ۳۶۴، گیلان با ۵ هزار و ۵۷۹ و آذربایجان غربی با ۳ هزار و ۶۷۸ مورد» در صدر بیشترین ثبت‌نام شده‌ها در کل ایران قرار دارند.

۱۰ استان با کم‌ترین ثبت‌نام در ۳ ماه ابتدایی ۱۴۰۵

بر اساس آمار‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در دوره زمانی فوق، ۱۰ استان «ایلام با ۶۸۲، کهگیلویه و بویراحمد با ۸۴۷، خراسان شمالی با ۸۶۰، خراسان جنوبی با ۸۷۱، زنجان با یک هزار و چهار، چهارمحال و بختیاری با یک هزار و ۶۶، کردستان با یک هزار و ۲۹۴، اردبیل با یک هزار و ۳۰۴، سمنان با یک هزار و ۳۷۵ و لرستان با یک هزار و ۴۲۵» در انتهای فهرست کمترین ثبت‌نام شده‌ها در سامانه «سجام» در بین سایر استان‌ها قرار دارند.