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مدیرکل دفتر بازرسی استانداری کرمانشاه گفت: زیرساختهای خدماتی و رفاهی مناسبی در مرز سومار برای تردد زوار حسینی فراهم شده است و زوار حسینی میتوانند با سهولت و آرامش از این مرز تردد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه،امیر شاه آبادی در نشست بررسی زیرساختهای اربعینی مرز سومار که با حضور معاون عمرانی استاندار، دکتر مرتضایی بازرس ویژه و نماینده بازرسی وزارت کشور، مدیرکل راهداری و دیگر مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: سومار یکی از قدیمیترین مرزهای غرب کشور است که پیشینه آن به دهه ۳۰ بازمیگردد.
وی به تعطیلی این مرز تا اوایل دهه ۹۰ اشاره کرد و گفت: محدوده این مرز در سالهای جنگ تحمیلی توسط رژیم بعثی ۷۵۰ هکتار از نوار مرزی استان کرمانشاه مین گذاری شده بود و در اواسط دهه ۸۰ در قالب یکی از پیچیدهترین عملیاتهای خنثی سازی، محدوده مرز سومار پاکسازی شد و چند تن از پرسنل شریف وزارت دفاع در حین این عملیات، به شهادت رسیدند.
مدیرکل دفتر بازرسی استانداری عنوان کرد: در سال جاری با تلاشهای استاندار محترم و ارایه گزارشهای جامع و مستدل توسط ایشان خوشبختانه مرز سومار در لیست مرزهای اربعینی قرار گرفت که یک اتفاق خوب و مبارک بود.
وی تاکید کرد: بی تردید تردد زوار حسینی از این مرز باعث گشایش و ایجاد رونق بیشتر در حوزههای مختلف میشود و برکات بسیاری را برای استان کرمانشاه در پی خواهد داشت.
شاه آبادی به برنامه بازدید میدانی دکتر مرتضایی بازرس ویژه وزارت کشور و تیم همراه از زیرساختهای اربعینی مرز سومار اشاره کرد و گفت: در این بازید آخرین وضعیت زیرساختهای تردد زوار حسینی از این مرز در حوزه راه دسترسی، پایانه مسافری، پارکینگهای اربعین، زیرساختهای مخابراتی، آب، برق و ... مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
وی گفت: زیرساختهای خدماتی و رفاهی مناسبی در مرز سومار برای تردد زوار حسینی فراهم شده است و با تاکید ویژه استاندار و با تلاشهای معاونین استاندار و مدیران دستگاههای مختلف، روز به روز شاهد بهبود وضعیت خدماتی در این مرز اربعینی خواهیم بود.