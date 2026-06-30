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رسانههای خراسان شمالی این روزها همپای مردم، خود را برای ثبت و روایت یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر آماده کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، همزمان با برگزاری آیین باشکوه وداع با رهبر شهید، رسانههای خراسان شمالی با تدارک برنامههای ویژه خبری و تولیدی، در آمادهباش کامل برای پوشش لحظهبهلحظه این رویداد ملی قرار گرفتهاند.
از استقرار گروههای خبری در مسیر حرکت زائران تا ارتباطهای زنده، گزارشهای میدانی و تولید محتوای چندرسانهای همه ظرفیتهای رسانهای استان برای انعکاس آیین وداع با قائد شهید به کار گرفته شده است.
خبرگزاریها، پایگاههای خبری و رسانه ملی در استان، با اعزام گروههای خبری، تولید گزارشهای میدانی، ارتباطهای زنده و پوشش تصویری، تلاش میکنند ابعاد مختلف این مراسم باشکوه را برای مخاطبان تبیین و منعکس خواهند کرد.
در این میان، خراسان شمالی به عنوان دروازه ورود زائران، نقش مهمی در روایت حضور و حرکت کاروانهای مردمی ایفا میکند و رسانههای استان نیز همگام با این جریان، در مسیر ثبت و انتقال این حضور تاریخی قرار گرفتهاند.
فعالان رسانهای خراسان شمالی تأکید دارند که رسالت اصلی آنان، نه تنها انتقال خبر، بلکه ثبت دقیق و صادقانه لحظات ماندگاری است که در حافظه تاریخی ملت ثبت خواهد شد.