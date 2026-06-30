مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: تعهد ارزی صادرات یکی از مشکلات فعلی تجار بوده و رفع تعهدات ارزی از مطالبات آنان برای رونق تجارت و صادرات است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سخاوت خیرخواه با اشاره به اینکه رغبت فعالان اقتصادی برای صادرات مضاعف است افزود: سال گذشته آذربایجان‌غربی رشد ۲۹ درصدی در صادرات را ثبت کرد و به رغم شرایط خاص کشور بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کالا از محصولات تولیدی استان باوزن چهار میلیون تن به کشورهای هدف صادر شده است.

وی اظهار کرد: صادرات سایر استان‌ها از مرزهای آذربایجان‌غربی هم بیش از پنج میلیارد دلار بوده است.

خیرخواه خاطر نشان کرد: سال گذشته میزان صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز رشد داشت و ۶ هزار کارت بازرگانی برای تجار در این استان صادر شده و رغبت تجار برای تجارت نیز سال گذشته افزایشی بوده است.

وی میزان واردات را هم از محل کارت‌های بازرگانی یک میلیارد و ۱۲۷ میلیون دلار برشمرد و گفت: این واردات علاوه بر واردات رویه های تجارت مرزی است و تراز تجاری در این استان مثبت بوده است.