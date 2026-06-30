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برنامههای ویژه مراسم تشییع رهبر شهید در کانونهای فرهنگیهنری مساجد فارس اعلام شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،مدیر ستادهماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد استان فارس برنامههای ویژه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را اعلام و تشریح کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حسین امیدی گفت: به این مناسبت برنامههای مختلفی برنامهریزی و تدارک دیده شده است که در راس آنها میتوان به اعزام عاشقان قائد شهید امت به مراسم تشییع اشاره کرد.
وی با بیان اینکه این اعزام به شهرهای تهران، قم و مشهد صورت خواهد گرفت، افزود: ثبت نامها در قالب کاروانهای مردمی انجام میشود و برای حضور مراسم تهران، کاروانها در روز یکشنبه هفته آینده از شیراز حرکت خواهند کرد تا ضمن شرکت در مراسم وداع، در مراسم تشییع نیز حضور داشته باشند.
حجتالاسلام والمسلمین امیدی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد ملی رسانهای «بدرقه آفتاب» ویژه اعضای کانونهای فرهنگیهنری مساجد، اظهار کرد: این رویداد متشکل از ثبت روایت از مراسم تشییع امام مجاهد شهید؛ حضرت آیتاللهالعظمی «سیدعلی خامنهای» است که با شعار «باید برخاست» ویژه اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد برگزار میشود که روایتی از شکوه این وداع و ثبت لحظههای ناب با لنز دوربین بچههای مسجد خواهد بود.
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگیهنری مساجد استان فارس ادامه داد: اعضای کانونها میتوانند همزمان با تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت با ثبت قابهایی ماندگار، روایتگر این رویداد تاریخی باشند.
وی با اشاره به بخشهای مختلف این جشنواره تصریح کرد: «کلیپ موبایلی»، «عکس»، «عکسنوشته»، «پیام صوتی»، «سفرنامه» بخشهای رویداد ملی رسانهای «بدرقه آفتاب» را تشکیل میدهد؛ لذا علاقهمندان میتوانند آثار خود را در محورهای پیشنهادی رویداد شامل «ثبت شور و شعور مردم در مراسم تشییع و وداع»، «قابهای معنوی از اشکها، نجواها و دلتنگیها»، «روایت خدمترسانیهای خودجوش مردمی»، «نمایش حضور نسلهای مختلف در این آیین باشکوه» به دبیرخانه ارسال کنند.
حجتالاسلام والمسلمین امیدی با تاکید بر اینکه زمان ارسال آثار تا پایان مرداد ۱۴۰۵ است، گفت: به ۱۰ اثر برگزیده در هر رشته، به تشخیص هیات داوران، جوایز ارزشمندی اهدا خواهد شد؛ بنابراین علاقهمندان میتوانند آثار خود را به این نشانی https://bachehayemasjed.ir ارسال کنند؛ همچنین با ایجاد یا ورود به حساب در پیامرسانه «بله» به نشانی admin_creation@ اثر خود را ارسال کنند.
وی با اشاره به دیگر برنامههای کانونهای مساجد در ایام تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت، خاطرنشان کرد: برپایی موکب و ایستگاههای صلواتی با پخش قرآن و سرودهای حماسی در خونخواهی امام شهید، برنامههای فرهنگی و هنری نظیر شعرخوانی و دلنوشته، محافل گرامیداشت و عزاداری، محافل قرآنی و ختم صلوات، اهدای ثواب تلاوت قرآن در طرح «تلاوت نور» به روح مطهر امام شهید و تداوم حضور مردمی در میدان خیابان با لبیک و بیعت مجدد با رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله) از برنامههایی است که از ۱۳ الی ۱۹ تیر به میزبانی کانونهای فرهنگیهنری مساجد استان برگزار میشود.