‎مدیر سامانه خودرو‌های وارداتی با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه سبد خودرو‌های وارداتی گفت: همه واردکنندگان موظفند برنامه واردات خود را برای انواع خودرو‌ها از جمله خودرو‌های اقتصادی، بنزینی، هیبریدی و برقی به وزارت صمت ارائه کنند تا فرآیند واردات بر اساس برنامه‌های مصوب دنبال شود.

مهدی تقدسی، در گفتگو با خبرنگار گروه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما ، با بیان اینکه روند واردات خودرو در ماه‌های اخیر شتاب گرفته است، افزود: افزایش واردات به کنترل قیمت‌ها در بازار نیز کمک کرده و نسبت به ماه‌های گذشته، تعداد شرکت‌های حاضر در فرآیند عرضه خودروهای وارداتی به شکل محسوسی افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حالی که در عرضه‌های قبلی معمولاً تنها یک یا دو شرکت با تعداد محدودی خودرو حضور داشتند، در نخستین عرضه گسترده سال جاری حدود ۱۰ شرکت برای عرضه محصولات خود اعلام آمادگی کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده افزایش مشارکت واردکنندگان در بازار است.

‎تقدسی درباره برنامه واردات خودروهای اقتصادی نیز گفت: برنامه‌ریزی در این زمینه بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و واردکنندگان موظف هستند برنامه واردات خود را برای انواع خودروها از جمله خودروهای اقتصادی، بنزینی، هیبریدی و برقی به این وزارتخانه ارائه کنند.

مدیر سامانه خودروهای وارداتی درباره وضعیت تخصیص ارز نیز افزود: تاکنون در سال جاری تخصیص ارزی انجام نشده است، اما برنامه‌ریزی برای انجام آن وجود دارد و انتظار می‌رود در ادامه سال این فرآیند عملیاتی شود.

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وی همچنین درباره زمان تحویل خودروها گفت: بر اساس ضوابط فعلی، تنها خودروهایی امکان عرضه دارند که وارد کشور شده باشند؛ به همین دلیل همه خودروهای عرضه‌شده در این مرحله با موعد تحویل ۳۰ روزه به خریداران تحویل داده خواهند شد.