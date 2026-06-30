معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای خرید حمایتی مرغ مازاد با هدف جلوگیری از زیان مرغداران، حفظ پایداری تولید و تنظیم بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای خرید حمایتی مرغ مازاد برای جلوگیری از زیان مرغداران و حفظ تعادل بازار خبر داد.

حسین نگهدار با اشاره به کاهش محسوس قیمت مرغ زنده درب واحد‌های پرورشی، گفت: اجرای به‌موقع سیاست خرید حمایتی، به‌عنوان راهکاری مؤثر برای حمایت از تولیدکنندگان، تنظیم بازار و حفظ پایداری تولید، در دستور کار فوری قرار گرفته است.

وی افزود: این طرح در چارچوب ابلاغیه دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی و با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام، اتحادیه مرغداران گوشتی و انجمن کشتارگاه‌های صنعتی طیور استان اجرا می‌شود و برنامه‌ریزی لازم برای تسریع در فرآیند کشتار، انجماد و تحویل مرغ مازاد به مراکز تعیین‌شده انجام شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: اتحادیه مرغداران استان با همکاری انجمن کشتارگاه‌های صنعتی، اقدامات لازم را برای تسریع در فرآیند کشتار و آماده‌سازی مرغ منجمد انجام خواهد داد و رفع موانع اجرایی و تسهیل فرآیند‌های اداری نیز در اولویت قرار دارد.

نگهدار ابراز امیدواری کرد با اجرای سریع و دقیق این طرح، ضمن جلوگیری از زیان مرغداران، آرامش و ثبات بازار گوشت مرغ در استان حفظ شود.