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رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد از ساماندهی کامل بایگانی املاک شهرداری و راهاندازی سامانههای هوشمند در دوره ششم شورای شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مجید تجملیان با تشریح اقدامات برنامه و بودجه شهرداری در حوزه هوشمندسازی و اصلاح ساختارهای اداری، ساماندهی بایگانی املاک شهرداری را یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره عنوان کرد و گفت: این اقدام با همکاری مشترک کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها و کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر به سرانجام رسید.
وی اظهار کرد: پیش از آغاز فعالیت شورای ششم، پروندههای املاک شهرداری از نظم مناسبی برخوردار نبود و بایگانی املاک با مشکلات متعددی مواجه بود، اما در این دوره با ساماندهی کامل اسناد و راهاندازی سامانه تخصصی املاک، امکان دسترسی سریع به اطلاعات، استخراج آمارهای دقیق و تهیه گزارشهای بهروز فراهم شده است.
عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین از اجرای طرح «دانشنگاری و تجربهنگاری» مدیران و کارکنان شهرداری خبر داد و افزود: این طرح با همکاری معاونت برنامهریزی شهرداری در حال اجراست و تاکنون حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ثبت تجربیات مدیران و کارشناسانی است که در آستانه بازنشستگی یا تغییر مسئولیت قرار دارند تا این سرمایه ارزشمند سازمانی حفظ شده و در آینده در اختیار مدیران و کارشناسان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این طرح از ظرفیت هوش مصنوعی نیز استفاده خواهد شد، تصریح کرد: تلاش میکنیم با بهرهگیری از فناوریهای نوین، دانش و تجربیات مدیران خبره شهرداری به صورت نظاممند ثبت و قابل استفاده شود؛ اقدامی که به احتمال زیاد تاکنون در هیچ شهر دیگری اجرا نشده است.
عضو شورای شهر همچنین از راهاندازی سامانههای مختلف در دوره ششم از جمله سامانه «مهار» آتشنشانی، سامانه نامگذاری معابر و اماکن عمومی و سامانه آرامستانها خبر داد و گفت: توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای شهرداری از مهمترین سیاستهای این دوره بوده است.
وی با اشاره به برنامه ایجاد «یگان نظارتی پهپادی شهر» افزود: این طرح با هدف افزایش دقت و سرعت نظارت بر سطح شهر طراحی شده بود، اما به دلیل شرایط خاص امنیتی کشور و وقوع جنگهای تحمیلی اخیر، اجرای آن متوقف شد.
وی در پایان به تشکیل کمیته معماری سازمانی در شهرداری یزد اشاره کرد و گفت: این کمیته با هدف سادهسازی فرآیندهای اداری، اصلاح ساختارهای سازمانی و توسعه استفاده از فناوریهای نوین فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بین ۵ تا ۱۰ درصد پیشرفت داشته است. به گفته وی، این طرح با مشارکت دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان دنبال میشود و از مهمترین برنامههای تحول اداری شهرداری یزد به شمار میرود.