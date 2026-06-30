تخصیص ۳۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای عمرانی مراغه
فرماندار مراغه از تخصیص ۳۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای عمرانی این شهرستان طی امسال خبر داد.
وی ادامه داد: میزان اعتبارهای اختصاص یافته به شهرستان مراغه نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
فرماندار شهرستان مراغه گفت: این اعتبار برای بهسازی، آسفالت راهها، توسعه فضاهای آموزشی، عمران شهری و روستاها تخصیص یافته است.
وی افزود: با اعتبار اختصاص یافته بخشی از طرحهای عمرانی شهرستان تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.
سیدفرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اعتبار اختصاص یافته با توجه به تعداد طرحهای نیمه تمام شهرستان کم و ناچیز است.
وی افزود: تکمیل طرحهای ورزشی، گردشگری و راههای روستایی باید در اولویت اختصاص اعتبار قرار گیرد.