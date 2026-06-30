به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مراغه گفت: ۳۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرا و تکمیل ۵۰ طرح عمرانی شهرستان تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: میزان اعتبار‌های اختصاص یافته به شهرستان مراغه نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.

فرماندار شهرستان مراغه گفت: این اعتبار برای بهسازی، آسفالت راه‌ها، توسعه فضا‌های آموزشی، عمران شهری و روستا‌ها تخصیص یافته است.

وی افزود: با اعتبار اختصاص یافته بخشی از طرح‌های عمرانی شهرستان تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید.

سیدفرید موسوی نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اعتبار اختصاص یافته با توجه به تعداد طرح‌های نیمه تمام شهرستان کم و ناچیز است.

وی افزود: تکمیل طرح‌های ورزشی، گردشگری و راه‌های روستایی باید در اولویت اختصاص اعتبار قرار گیرد.