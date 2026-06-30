تامین آب شرب ۵ روستای مرزی مراوهتپه با آغاز عملیات احداث مخزن در یلقی سورلن
احداث مخزن دوقلوی ۵۰۰ مترمکعبی آب شرب در روستای یلقی سورلن از توابع بخش گلیداغ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان،مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: عملیات اجرایی احداث مخزن دوقلوی ۵۰۰ مترمکعبی آب شرب در روستای یلقی سورلن از توابع بخش گلیداغ با اعتباری بالغ بر ۵/۸ میلیارد تومان آغاز شد که با بهرهبرداری از آن، بیش از ۴۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه از آب شرب، مطمئن و با کیفیت بهرهمند خواهند شد. ابوالفضل رحیمیبا اشاره به جزئیات این طرح افزود: این مخزن شامل دو مخزن ۲۵۰ متر مکعبی است که یک بخش آن برای ذخیرهسازی آب روستاهای یلقی سورلن، بیشکتپه و قولاقکسن و بخش دیگر برای پمپاژ آب به شهر گلیداغ و روستاهای کنت یری و عرب لالهگون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رحیمی با تأکید بر اهمیت این طرح برای مناطق کمتر برخوردار، به وضعیت روستای کنتیری اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای این طرح، روستای کنتیری با مشکلات جدی در زمینه تأمین آب شرب مواجه بود و از نعمت آب سالم محروم بود اما با تکمیل این طرح، اهالی این روستا نیز به جمع بهرهمندان از آب شرب مطمئن خواهند پیوست و شاهد ارتقای چشمگیر سطح رفاه و بهداشت در این منطقه خواهیم بود. وی ادامه داد: این طرح در کنار سایر طرحهای در دست اجرا در حوزه آبرسانی، میتواند گام مؤثری در بهبود وضعیت تأمین آب شرب روستاها و مناطق مرزی شهرستان مراوهتپه باشد و در خصوص تخصیص به موقع اعتبارات با بهرهبرداری از این طرح، ساکنان روستاهای یلقی سورلن، بیشکتپه، قولاقکسن، کنت یری و عرب لالهگون و همچنین شهر گلیداغ از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.