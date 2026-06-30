مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: عملیات اجرایی احداث مخزن دوقلوی ۵۰۰ مترمکعبی آب شرب در روستای یلقی سورلن از توابع بخش گلیداغ با اعتباری بالغ بر ۵/۸ میلیارد تومان آغاز شد که با بهره‌برداری از آن، بیش از ۴۵۰۰ نفر از ساکنان منطقه از آب شرب، مطمئن و با کیفیت بهره‌مند خواهند شد.

ابوالفضل رحیمی

با اشاره به جزئیات این طرح افزود: این مخزن شامل دو مخزن ۲۵۰ متر مکعبی است که یک بخش آن برای ذخیره‌سازی آب روستاهای یلقی سورلن، بیشک‌تپه و قولاق‌کسن و بخش دیگر برای پمپاژ آب به شهر گلیداغ و روستاهای کنت یری و عرب لاله‌گون مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رحیمی با تأکید بر اهمیت این طرح برای مناطق کمتر برخوردار، به وضعیت روستای کنت‌یری اشاره کرد و گفت: پیش از اجرای این طرح، روستای کنت‌یری با مشکلات جدی در زمینه تأمین آب شرب مواجه بود و از نعمت آب سالم محروم بود اما با تکمیل این طرح، اهالی این روستا نیز به جمع بهره‌مندان از آب شرب مطمئن خواهند پیوست و شاهد ارتقای چشمگیر سطح رفاه و بهداشت در این منطقه خواهیم بود.

وی ادامه داد: این طرح در کنار سایر طرح‌های در دست اجرا در حوزه آبرسانی، می‌تواند گام مؤثری در بهبود وضعیت تأمین آب شرب روستاها و مناطق مرزی شهرستان مراوه‌تپه باشد و در خصوص تخصیص به موقع اعتبارات با بهره‌برداری از این طرح، ساکنان روستاهای یلقی سورلن، بیشک‌تپه، قولاق‌کسن، کنت یری و عرب لاله‌گون و همچنین شهر گلیداغ از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.