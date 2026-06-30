محقق مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از تولید خوراک دام تخمیری با بهره‌گیری از بقایای تولیدات زراعی و تفاله‌های صنایع غذایی در استان خبر داد و گفت: بوسیله این شیوه هزینه دامداران تا ۴۰ درصد کاهش یافته و زمینه صیانت از محیط زیست و کاهش وابستگی به واردات فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهرام افشارحمیدی با اشاره به اینکه با عملیاتی شدن این طرح تحقیقاتی صرفه جویی در هزینه‌های دامداری ثبت شده است، افزود: با توجه به کشاورزی‌محور بودن آذربایجان‌غربی و فعالیت صنایع متعدد وابسته به این بخش، استفاده از بقایای تولیدات زراعی و تفاله‌های صنایع غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی اظهار کرد: در استان حدود ۳۰ کارخانه فعال در بخش صنایع غذایی وجود دارد که تفاله‌های حاصل از تولیدات آن‌ها پیش‌تر به عنوان پسماند و آلاینده محیط زیست تلقی می‌شد اما از سه سال پیش مطالعه و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری حداکثری از این منابع در دستور کار محققان قرار گرفت.

افشارحمیدی ادامه داد: در این مدت سالانه دست‌کم یک نمونه خوراک جدید از بقایای زراعی و تفاله‌ها تولید و ارائه شده و بخش قابل توجهی از این مواد اکنون به خوراک دام تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه این تولیدات در قالب یک شرکت فناور به مرحله اجرا رسیده است، گفت: دانش فنی و مشاوره‌های لازم برای تولید انبوه این محصولات در یک کارخانه در ارومیه و یک واحد تولیدی در خراسان رضوی ارائه شده است.

محقق مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: به‌زودی خط تولید جدیدی در مرکز تحقیقات این سازمان راه‌اندازی می‌شود.

افشارحمیدی بیان کرد: این طرح موجب کاهش مصرف منابع اصلی و طبیعی و نیز کاهش واردات در این حوزه شده و به صیانت از محیط زیست کمک کرده است.

وی با اشاره به اثرات اقتصادی این طرح گفت: تولید خوراک دام تخمیری تاکنون کاهش ۴۰ درصدی هزینه دامداران را در استان به همراه داشته و این اقدام، گامی موثر در استفاده از ضایعات کشاورزی به شمار می‌رود.

محقق سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اضافه کرد: با توجه به شرایط نامطلوب مراتع استان در پی تنش کم‌آبی و خشکسالی، ضرورت دارد علوفه و غذای جایگزین برای دام تعریف شود و بر همین اساس، مطالعه و تحقیق در این زمینه آغاز شده است.

افشارحمیدی با بیان اینکه این طرح تحقیقاتی با همراهی و حمایت موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انجام شده گفت: در بخش تحقیقات علوم دامی، مدیریت اقتصادی تغذیه دام از اولویت‌های پژوهشی مهم این مرکز است، چرا که علاوه بر تامین نیاز خوراک دام و افزایش درآمد دامدار، حفاظت از محیط زیست و مراتع نیز در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد.