اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس در ۳ ماه امسال ۵.۶ همت برای ۲۴۴ طرح تامین مالی شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل، حدود ۲.۸ همت برای ۱۴۸ طرح تامین مالی شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تامین مالی جمعی روشی است که در آن سرمایه مورد نیاز برای تامین مالی یک کسب‌وکار از پس‌انداز‌های خُرد جمع‌آوری می‌شود. این مشارکت جمعی از طریق سکو‌های دارای مجوز تامین مالی جمعی از فرابورس و سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌گیرد.

در گزارش اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار روند یک ساله تعداد طرح‌ها و ارزش تامین مالی انجام شده از طریق سکو‌های تامین مالی بررسی شده‌است. بر این اساس، در خرداد امسال، حدود ۲.۳ همت برای ۹۶ طرح از طریق سکو‌ها تامین مالی شد.

گزارش آماری اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس از عملکرد سکو‌های تامین مالی جمعی از ابتدای امسال تا پایان خرداد گویای این است که سکو‌های «ایستاتیس کراد، زیما و پولسار» به ترتیب با ۶،۰۴۸ برای ۲۷ طرح، ۵،۳۸۰ برای ۲۴ طرح و ۴.۰۰۰ میلیارد ریال برای ۱۳ طرح رتبه‌های اول تا سوم را از حیث ارزش تامین مالی داشته‌اند.