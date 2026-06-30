به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: در سه‌ماهه اول امسال، تعداد ۱۷۲ درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، شامل ۱۱۸۰ عنوان شغلی، از سوی متقاضیان در سامانه مربوطه ثبت شده که مورد بررسی قرار گرفت.

قربان نباتیان تصریح کرد: از این تعداد، ۹۶۳ عنوان شغلی تایید شد و برای انجام مراحل قانونی و صدور حکم بازنشستگی به اداره کل تأمین اجتماعی استان ارسال شد.

وی افزود: همه بیمه‌شدگان مشمول قانون کار، در صورتی که دارای ۲۰ سال سابقه مستمر و متوالی یا ۲۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور باشند، می‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش‌رس بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد برای درخواست فوق باید به سامانه مشاغل سخت و زیان‌آور واقع در srk.mcls.gov.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.