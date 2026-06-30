فرمانده انتظامی بویراحمد گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هماهنگی قضایی ماموران انتظامی یگان امداد این شهرستان در سطح حوزه استحفاظی در شهر یاسوج یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.

سرهنگ بهمن گرجیان افزود: ماموران در بازرسی از خودرو تعداد ۴ هزار و ۴۰۰ پاکت حدود ۸۸ هزار نخ سیگار خارجی مارک ناپولی غیر مجاز فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف و ضبط کردند.

وی ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.