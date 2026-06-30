۲۲ تن گاز مایع قاچاق به ارزش ۲۰میلیارد ریال در شهرستان دشتیاری کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی جنوب استان سیستان و بلوچستان گفت: ماموران ایست بازرسی شهید یدالهی شهرستان دشتیاری در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک شده و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

سردار مرتضی جوکار گفت: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۲تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی از نوع گاز مایع کشف کردند و بنا به نظر کارشناسان مربوطه ارزش سوخت قاچاق ۲۰میلیارد ریال اعلام شد.

وی تصریح کرد: دراین رابطه یک دستگاه تانکر کشنده توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شد.