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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۰۹

سازمان هواشناسی در برخی مناطق از جمله شمال شرق و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و در برخی مناطق گرد و خاک پیش بینی کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹- ۱۰:۲۳
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برچسب ها: وضعیت آب و هوای کشور ، هواشناسی ، رگبار و رعد و برق
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