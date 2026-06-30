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آیین سنتی تدفین و خاکسپاری نمادین شهدای کربلا، یکی از کهنترین آیینهای عاشورایی استان خوزستان و میراث معنوی ثبتشده کشور، با حضور پرشور دهها هزار نفر از عزاداران حسینی در شهر شوشتر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ آیین سنتی تدفین و خاکسپاری نمادین شهدای کربلا، از آیینهای ریشهدار و ماندگار مردم شوشتر، چهاردهم ماه محرم با حضور گسترده مردم، هیئتهای مذهبی و عاشقان اهلبیت (ع) در میدان امامزاده عبدالله این شهر به اجرا درآمد.
این آیین که از دیرباز در شوشتر برگزار میشود بهعنوان یکی از جلوههای فرهنگ عاشورایی و میراث معنوی این شهرستان در سال ۱۳۹۱ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.
مراسم تدفین نمادین شهدای کربلا هر سال در عصر سوم شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، ساعاتی پیش از غروب آفتاب، با قرائت مراثی و اشعار حزنانگیز مرتبط با واقعه عاشورا آغاز میشود و عزاداران با اجرای آیین نمادین خاکسپاری پیکر مطهر شهدای کربلا، یاد و خاطره حماسه جاودان عاشورا را گرامی میدارند.
این آیین سنتی، علاوه بر جایگاه مذهبی، بهعنوان بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی مردم شوشتر، هر ساله پذیرای خیل عظیمی از عزاداران و علاقهمندان به آیینهای عاشورایی از نقاط مختلف استان خوزستان و دیگر استانهای کشور است و نقش مهمی در پاسداشت و انتقال میراث معنوی و آیینهای بومی به نسلهای آینده ایفا میکند.