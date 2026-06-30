در رینگ داخلی بازار فیزیکی هیدروکربوری، ۵ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۸۴۶ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری عرضه شده که بیش‌ترین سهم از کل عرضه‌های روز را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بررسی آمار عرضه‌های روزانه بورس انرژی ایران در روز سه‌شنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ نشان می دهد، در رینگ داخلی بازار فیزیکی هیدروکربوری، ۵ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۸۴۶ تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری عرضه شده که بیش‌ترین سهم از کل عرضه‌های روز را به خود اختصاص داده است.

طبق اعلام مدیریت ارتباطات بورس انرژی، امروز، سه‌شنبه، در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی هیدروکربوری ۵۹ هزار و ۵۹۶ تن انواع فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی روی تابلو عرضه قرار گرفته است.

در بازار برق نیز در مجموع ۱۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات‌ساعت برق برای عرضه پیش‌بینی شده است. از این میزان، ۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات‌ساعت برق سبز و ۸ هزار مگاوات‌ساعت برق آزاد در تابلو‌های معاملاتی عرضه شده است.