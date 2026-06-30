مشهد مقدس،مهیای بزرگترین تجمع تاریخ معاصر کشور به مناسبت مراسم تشییع و خاکسپاری رهبر شهیدامت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این مراسم جلوه وحدت و قدردانی مردم نسبت به رهبر شهید انقلاب است.

مهدی شاد،سخنگوی ستاد استانی مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: تمهیدات مختلفی برای برگزاری شایسته این مراسم اندیشیده شده است.

ستاد استانی مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب به ریاست غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی تشکیل شده است و سردار غیاثی فرمانده سپاه امام رضا(ع)،مسئول اجرایی مراسم است که این ستاددر قالب ۷ کارگروه اختصاصی و ۳۰ کمیته تخصصی برای اداره امور مختلف تشکیل شده است.

وی با اشاره به تجربه خراسان رضوی و مشهد در حوزه پذیرایی سالانه بیش از سی میلیون زائر و مسافر افزود: چالش این مراسم پذیرایی از خیل میلیونی جمعیت در یک بازه چند روزه است که با حمایتهای جدی ملی در حوزه های مختلف از جمله سوخت، تامین کالاهای اساسی،حمل و نقل،ارتباطات و امنیت تلاشی همه جانبه را برای برگزاری آبرومندانه و در شان عزاداران امام شهید در حال انجام است.

سخنگوی ستاد استانی مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب گفت: برای اسکان میهمانان، سه سطح اسکان رسمی، موقت و اضطراری برنامه ریزی شده است.

شاد افزود: ظرفیت اسکان رسمی در هتل‌ها و مهمانپذیرها، حدود ۲۴۰ هزار نفرشب اقامت و در حوزه اسکان موقت در مدارس، مساجد، دانشگاه‌ها و سوله‌های بحران حدود ۳۵۰ هزار نفر شب اقامت در نظرگرفته شده است و برای اسکان اضطراری هم بوستان‌های مشهد که امکان چادر زدن و اقامت دارد آماده و مهیای پذیرایی از زائران مراسم وداع با امام شهید امت است.

وی با اشاره به اینکه در ۱۸ تیرماه کمینه دما ۳۸ درجه سانتیگراد وبیشینه دما در لحظات برگزاری مراسم ۴۳ تا ۴۵ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است افزود: سلامت و امنیت مردم مهم‌ترین عاملی است که برنامه ریزی‌ها بر اساس ان صورت میگیرد.

شاد از میهمانان این مراسم خواست حتما از مبدا، مساله اسکان خود را بررسی کنند و افزود: تلفن گویای 05137045 رسانه مرجع برای مردم است و زائران میتوانند همه ظرفیتهای اسکان را از طریق این تلفن گویا بررسی کنند.

سامانه زائر دات مسجدنا دات ای ار نیزبرای خدمت رسانی برای اسکان زائران در نظر گرفته شده است.

شاد افزود : تا کنون یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار نفر درخواست اسکان ثبت شده است .

او همچنین از مردم خواست در صورت تمایل برای میزبانی از زائران از طریق سامانه زائر دات مسجدنا دات ای ار درخواست خود را ثبت کنندافزود : تا کنون دویست هزار نفر از مردم داوطلب پذیرایی و اسکان زائران در منازل شخصی خود شده اند.