به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار احمد نگهبان، اظهارداشت: طرح آرامش در شهر با هماهنگی و اخذ مجوز قضایی به مدت سه روز در استان یزد اجرا شد. وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با همکاری عوامل کلانتری و پاسگاه‌ها به بازرسی از پاتوق‌ها و مکان‌های فروش مواد مخدر در برخی محلات پرداختند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در اجرای این طرح ۱۵۳ معتاد تابلو و ولگرد و همچنین ۱۰۸ نفر از خرده فروشان موادمخدر را دستگیر و بیش از ۵۵ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد.

سردار نگهبان تصریح کرد: پاکسازی محلات از لوث معتادان و مجرمان در اولویت کاری پلیس یزد قرار دارد.